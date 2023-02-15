Бочкарев: строители приступили к устройству зенитных фонарей на кровле электродепо "Южное"

Зенитный фонарь - конструкция на кровле, состоящая из алюминиевого профиля и светопрозрачного заполнения из энергосберегающего стекла

Заместитель Мэра Москвы Андрей Бочкарев рассказал о продолжающемся строительстве отстойно-ремонтного корпуса в составе электродепо "Южное".

"Ведется монтаж ограждающих конструкций и стеновых панелей. В рамках устройства кровли начат монтаж зенитных фонарей. Общая площадь остекления составит более 2000 квадратных метров", - сообщил заммэра.

Он добавил, что в состав основного пускового комплекса электродепо войдут также здание мотодепо, производственные мастерские, камера мойки подвижного состава и другие объекты. Всего на территории застройки площадью более 13 гектаров будет построено 33 здания и сооружения различного производственного назначения.

"Зенитный фонарь - конструкция на кровле, состоящая из алюминиевого профиля и светопрозрачного заполнения из энергосберегающего стекла. Фонари обеспечивают естественное освещение и вентиляцию внутренних помещений. Применение зенитных фонарей отвечает главным принципам энергоэффективности и позволяет минимизировать использование искусственного освещения до 40% при организации производства", - объяснил генеральный директор "МИПСТРОЙ 1" (входит в Группу компаний "Мосинжпроект" - оператора Программы развития столичного метро) Константин Маслаков.

В настоящее время выполнены каркасы 20-ти зенитных фонарей, всего предстоит смонтировать 128 единиц. Как уточнил Маслаков, в составе отстойно-ремонтного корпуса продолжаются работы по устройству основания под верхнее строение пути, ведется подготовка к укладке рельсового полотна.

Ранее ход строительства электродепо "Южное" осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

"В следующем году комплекс должен начать функционировать уже в полном объеме. Это важно и для Замоскворецкой линии, на которую будут выходить новые вагоны метро, и для Большой кольцевой линии", - сказал глава города.

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