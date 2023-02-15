Москвичей предупредили о резком падении атмосферного давления

Показатель будет ниже нормы более чем на 20 единиц

Очень низкое атмосферное давление ожидается в воскресенье в столице. Об этом в среду, 15 февраля, рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Метеоролог отметила, что давление продолжит снижаться, к завершению недели показатель может достигать 726 миллиметров ртутного столба при норме 748.

Кроме того, Позднякова предупредила, что в начале следующей недели фон атмосферного давления останется пониженным, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе высота снежного покрова к утру 14 февраля достигла 35 см. Это больше климатической нормы на 5 см, а также это самые высокие сугробы в Москве с начала зимы. Обильные осадки связаны с влиянием циклона и его атмосферных фронтов.

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