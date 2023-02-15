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СМИ недружественных стран не пригласили на послание Путина Федсобранию

12:41
  • среда
  • 15 февраля 2023

Президент огласит послание 21 февраля

Представителей средств массовой информации из недружественных России государств не будет на оглашении послания Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом в среду, 15 февраля, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Официальный представитель Кремля рассказал, что было принято решение не приглашать журналистов из таких СМИ на оглашение президентского послания.

На оглашение послания будут аккредитовываться зарубежные СМИ, которые представляют дружественные страны, отметил Песков. Что касается представителей недружественных государств, "они будут иметь возможность работать, смотря в прямом эфире трансляцию по любому каналу", сообщает РИА Новости.

Ранее Песков рассказал, что Владимир Путин обратится к Федеральному собранию во вторник, 21 февраля. Ожидается, что президент сделает акцент на спецоперации, экономике и социальных проблемах. При этом сообщалось, что на послании Путина будут присутствовать новые категории приглашенных, включая участников спецоперации.

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