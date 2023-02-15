Песков опроверг обсуждение лишения маткапитала россиянок, рожающих за рубежом

Такое предложение озвучил депутат Госдумы

В Кремле не обсуждают возможность лишения гражданок России, которые рожают детей в других странах, права на материнский капитал. Об этом в среду, 15 февраля, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля прокомментировал инициативу первого заместителя главы думского комитета по обороне Алексея Журавлева о том, россиянок, рожающих в странах, где их детям автоматически предоставляется гражданство, а родителям – вид на жительство, следует лишать возможности получать маткапитал в России.

Песков подчеркнул, что в Кремле "нет такой дискуссии", сообщает РИА Новости.

Ранее председатель думского комитета по вопросам семьи Нина Останина заявила, что россиянам нужно предоставить возможность использовать материнский капитал для покупки автомобиля. Что касается предложения использовать материнский капитал и для оплаты коммунальных услуг, "оплату услуг ЖКХ должна обеспечивать в многодетных семьях власть", считает парламентарий.

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