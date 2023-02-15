Сергей Собянин рассказал о развитии территории бывшего автозавода ЗИЛ

Промышленная зона бывшего автозавода становится новым городским районом

Строительство первой очереди Троицкой линии метро должно быть завершено до конца следующего года. Об этом в среду заявил мэр Москвы Сергей Собянин, посещая одну из крупных станций новой линии - "ЗИЛ". Кто сможет ей пользоваться? И какие еще транспортные проекты сейчас реализуют в этом районе?

Территория бывшего автозавода ЗИЛ стремительно меняется. Вместо промзоны - новые жилые кварталы. И современная транспортная инфраструктура. В дополнение к МЦК и Замоскворецкой линии метро сюда придет Троицкая ветка. Конечная станция "ЗИЛ" строится полным ходом. За год успели многое.

"Мы уже разработали ограждающие конструкции котлована, выкопали грунт. И возводим постоянные конструкции уже самой будущей станции. Также параллельно ведется работа по сооружению перегонных тоннелей в сторону станции "Крымская", - сообщил Владимир Кулаков, заместитель генерального директора строительной компании.

Пройдено 700 метров. Причем, про каждый участок строители готовы рассказывать целые истории. Ведь здесь раньше был завод. А поэтому чуть ли не каждый сантиметр таит в себе неожиданность. При сооружении тоннелей щит регулярно натыкался на бетонные конструкции. Приходилось останавливаться и устранять препятствия. Позади и сложный участок под водой.

"У нас минимальная глубина между нашим тоннелепроходческим комплексом и Москвой-рекой было 12 метров. То есть данный участок мы проходили по определенной технологии. Увеличение давления в забое, то есть чтобы не было просадок. Применение специальных смесей, чтобы не было каких-то просадок. И вода превращалось в такое желе, которое не давало прорыва", - пояснил Владимир Кулаков.

Троицкая линия метро пройдет от станции МЦК "ЗИЛ" до города Троицка. Ее длина составит 40 километров. Новая линия снизит нагрузку на других направлениях. Ведь она будет еще пересекаться со станцией "Крымская" на МЦК. С "Новаторской" можно будет пересесть на БКЛ, с "Академической" - на Калужско-Рижскую линию. А на станции "Коммунарка" планируется крупный пересадочный узел с Сокольнической линией. Сюда же, к станции "ЗИЛ", придёт и будущая Бирюлевская линия метро. Темпы и качество работ сегодня оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Вокруг первой очереди Троицкой линии метро проживает около миллиона человек. Сегодня идут активные работы на всех 11 станциях. Окончание работ запланировано на конец 2024 года. Идёт все по графику. Ну и сам ЗИЛ развивается. Сегодня это одна из крупнейших площадок комплексного развития города. Помимо жилья, создания рабочих мест, здесь создается и новая транспортная система, включая автомобильные дороги, мосты, набережные. Всё идет комплексно и в соответствии с теми планами, которые мы наметили. До конца 2023 года будет построен мост через Новинку, и набережная соединится между Шагалом и Южнопортовой", - рассказал мэр.

Новый мост свяжет строящуюся Симоновскую набережную с районом Южнопортовый. Это позволит заметно разгрузить Третье транспортное кольцо, Варшавское шоссе и проспект Андропова.

Екатерина Гоголева, Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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