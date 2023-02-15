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Машинисты смогли остановить электричку перед детской коляской в Балашихе

15:04
  • среда
  • 15 февраля 2023

Решение пришлось принимать за секунды

Машиниста и его помощника, успевших остановить электричку перед упавшей на рельсы коляской в Балашихе, представят к награде. Благодаря профессионализму Константин Воробьев и Андрей Семенов смогли не допустить трагедии, передает "ТВ Центр".

Все произошло на платформе "Заря"  Горьковского направления. Это не крупная станция, и многие электрички здесь проезжают без остановок и на высокой скорости. Так что неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы состав "Фрязево - Нижегородская" также пропускал платформу. Женщина ждала электричку, но в какой-то момент не удержала коляску, и та скатилась на пути. Бригаде машинистов пришлось принимать решение за секунды. 

"Чтобы предотвратить несчастье, я незамедлительно крикнул, чтобы он применил экстренное торможение, и машинист применил экстренное торможение незамедлительно", - рассказал помощник Андрей Семенов.

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