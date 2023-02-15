"Все будет хорошо": история 16-летней Ильвины, победившей рак

Девочке грозила почти полная ампутация ноги

В этих больничных коридорах 16-летняя Ильвина ориентируется очень хорошо - здесь с перерывами девочка лечится уже три года. Сейчас, глядя на нее, никто и не догадается, что все эти годы она боролась за свою жизнь. Когда Ильвине было 12, начала резко опухать левая нога. В Башкирии поставили диагноз, который изменил жизнь всей семьи, - остеосаркома. На родине провели первый курс химиотерапии, опухоль почти не отреагировала, и девочку направили в Российскую детскую клиническую больницу.

"Сложность у Ильвины заключалась в том, что сосудисто-нервный пучок проходил под контуру опухоли, опухоль очень большого размера. Как крупный грейпфрут", - рассказал Иван Скапенков, заведующий онкологическим отделением хирургических методов лечения Российской детской клинической больницы.

Существовали высокие риски рецидива, и девочке грозила почти полная ампутация ноги. Врачи провели большой комплекс обследований и нашли вариант, при котором можно победить опухоль и при этом спасти конечность.

"Нам очень хотелось сохранить ножку, не делать калечащую операцию. И вариантом мы выбрали промежуточную операцию. Мы выполнили резекцию нижней трети левой бедренной кости с опухолью. И установили на это место цементный спейсер", - продолжает Скапенков.

Это нужно было, чтобы продолжить противоопухолевое лечение и убедиться в том, что болезнь отступила. Спустя год спейсер заменили на индивидуальный эндопротез, который позволил полностью восстановить подвижность ноги. Внутри эндопротеза установлен механизм, который под действием магнитного поля совершает поступательное движение, раскручивается по резьб.

Эндопротез растет вместе с Ильвиной, абсолютно безболезненно за каждый сеанс раздвигается на пять миллиметров. Таким образом, больная нога удлинилась примерно на три сантиметра и уже полностью догнала здоровую.

"Главное, нужно верить и надеяться. Без этого никак, если не будет надежды, болезнь будет невозможно победить. Я могу сказать на сто процентов, что моя девочка выздоровела, у нее все хорошо", - говорит мама.

Сегодня, в Международный день борьбы с детской онкологией, такие истории вдохновляют тех, кто еще сражается с болезнью. Ежегодно в России заболевают раком около трех с половиной тысяч детей. У маленьких пациентов во многих случаях опухоли развиваются стремительно, при этом они часто маскируются под обычную вирусную инфекцию. Поэтому так важно попасть в нужные руки

"Ежегодно в России около 80-85% пациентов с онкологическими заболеваниями излечиваются благодаря применению современных передовых методик. Мы используем самые передовые хирургические, консервативные, таргетные методы лечения. Внедряем иммунотерапию. Разрабатываются протоколы клинических опробаций. Внедряются новые протоколы лечения не только у нас, но и по всей стране", - указала Елена Скоробогатова, руководитель Центра детской онкологии и гематологии Российской детской клинической больницы.

Во многих случаях онкология - это болезнь, которую можно вылечить. И сегодня врачи и пациенты напоминают об этом тем, кто еще в начале или в середине пути.

"Самое главное, чтобы они верили, что все будет хорошо", - говорит Ильвина.

Ей самой болезнь помогла осознать многое - как важно ценить жизнь и тех, кто рядом, а еще теперь девочка определилась с профессией.

"После этой болезни я решила поступить в медицинский колледж и помогать детям", - рассказывает она.

Девочка уже учится на первом курсе, играет в волейбол, плавает в бассейне. И мечтает стать педиатром, чтобы дарить то, что ощущала сама - поддержку и надежду.

Наталья Тарасова, Дмитрий Панов, Станислав Соколов, "ТВ Центр"

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