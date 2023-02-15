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В Лыткарине избили сотрудницу маркетплейса

15:06
  • среда
  • 15 февраля 2023

Пьяный мужчина сначала начал приставать к женщине

Прокуратура Московской области проводит проверку по факту избиения сотрудницы пункта выдачи одного из маркетплейсов в Лыткарине, передает "ТВ Центр".

В помещение, где работала женщина, зашел пьяный мужчина. Начал к ней приставать и признаваться в любви. А когда взаимности не добился - несколько раз ударил по лицу. В какой-то момент сотруднице удалось выпроводить агрессивного ухажера из комнаты. Но напоследок он нанес ей еще несколько ударов по голове, после чего скрылся.

В результате у пострадавшей диагностировали гематомы и множественные ушибы головы. Полиция занимается поисками преступника. По предварительным данным, это - приезжий из Средней Азии.

"Следователями проведены допросы очевидцев, изучены видео с камер наблюдения, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Сотрудниками МВД проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения мужчины. Кроме того, следственными органами будет проверена легальность нахождения иностранного гражданина на территории России", - сообщили в СК.

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