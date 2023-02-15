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Россиянка пыталась вывезти в ОАЭ обработанный янтарь на 4 млн рублей

15:12
  • среда
  • 15 февраля 2023

Женщина была задержана сотрудниками Домодедовской таможни

Обработанный янтарь пыталась вывезти за границу россиянка - в обычном чемодане. Но была задержана сотрудниками Домодедовской таможни, передает "ТВ Центр".

Около 400 золотистых бусин, нанизанных на леску или просто упакованных в полиэтиленовые пакеты, судя по формам, предназначались для различных украшений. Трудно представить, чтобы таким количеством янтарных колье дама собиралась пользоваться лично.

"Шесть полимерных пакетов, доверху наполненных бусинами из обработанного янтаря, обнаружили домодедовские таможенники в чемодане россиянки, остановленной на "зеленом" коридоре. Стратегически важный ресурс, стоимость которого оценивается в 4 млн рублей, она пыталась контрабандой вывезти в ОАЭ", - сообщила Софья Реснянская, пресс-секретарь Домодедовской таможни.

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