В МАИ создали упаковку, которая продлевает срок годности молока

Работы над антибактериальным покрытием велись несколько лет

Хозяйкам на заметку - чтобы молоко не скисало на 10 дней дольше, его нужно хранить в специальной упаковке с тонким антимикробным покрытием. Пленку, которой внутри покрывают пакеты, разработали ученые Московского авиационного института. Процесс нанесения происходит в два этапа: сначала поток ионов, врезаясь в поверхность полимера, создает на ней рельефные углубления. Это нужно, чтобы пленка, попадая в них, лучше держалась на внутренней поверхности упаковки. На втором этапе наносится само антимикробное покрытие.

Все происходит в вакуумной камере: внутри под воздействием фтор- и углеродосодержащей плазмы формируется нанопокрытие - в тысячи раз тоньше человеческого волоса.

"Сам по себе фтор является сильным электроотрицательным элементом, который является токсичным по отношению к микроорганизмам, тем самым он не позволяет им размножаться на поверхности. Наше покрытие обладает большим содержанием фтора, поэтому они препятствуют образованию биопленок на поверхности материалов", - объяснил Павел Щур, создатель технологии.

Сейчас идут дополнительные исследования самой полимерной пленки (например, как увеличить срок ее действия) и внедрение разработки в промышленность. Эта установка наносит антимикробное покрытие на фирменную упаковку прямо в цеху. Здесь - большая вакуумная камера и два источника ионов.

Чем дольше может храниться продукт, тем меньше затраты на логистику, хранение, производство и утилизацию. А значит - и конечная стоимость снижается. Использовать технологию можно не только в пищевом производстве - это лишь одна из сфер, хотя и самая востребованная.

"Провода, которые будут доставляться на МКС, можно погрузить в эту установку и нанести на них антибактериальное покрытие. После этого организмы не смогут на нем размножаться, а следовательно - не смогут его разрушать. Покрытие работает минимум год", - отметил Тимур Ходырев, специалист по нанесению антимикробных покрытий.

Орбитальная станция "Мир" пришла в негодность в том числе из-за того, что микроорганизмы со временем разъели её обшивку.

Разработкой заинтересовались не только в России. С началом санкционного давления на нашу страну даже ученым пришлось искать альтернативные пути развития. И они нашлись.

"Одна из проблем в Индии - это очистка воды. Это традиционная проблема, потому что мы не только загрязняем воду, мы еще и пласты меняем. Микроорганизмы играют очень большую роль для очистки воды", - указал Владимир Слепцов, заведующий кафедрой "Радиоэлектроника, телекоммуникации и нанотехнологии" МАИ.

Антимикробную упаковку уже опробовали на ведущем молочном производстве Удмуртии. Создатели технологии надеются получить гранты на дальнейшие исследования.

Александра Панина, Андрей Алексеев, Даниил Егоров, "ТВ Центр"

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