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Совместный проект фестиваля "Золотая Маска" и Theatrum откроется спектаклем "Книга висячих садов"

15:15
  • среда
  • 15 февраля 2023

Главная тема масштабного проекта будет связана с выставкой "Всеобщий язык"

"Книга висячих садов" - таким спектаклем откроется сегодня вечером совместный проект фестиваля "Золотая Маска" и Theatrum. В этом году свои площадки предоставит и Пушкинский музей.

Именно там в феврале и марте покажут сразу три неординарных постановки. Главная же тема масштабного проекта будет связана с выставкой "Всеобщий язык", которая проходит сейчас в галерее и пользуется большим успехом.

Многообразие форм человеческого общения, повседневные ритуалы, постоянный обмен информацией. Всё это находило воплощение в искусстве разных времен и народов. Новые спектакли станут еще одним способом коммуникации.

"Театр не останавливается в исследовании себя и не останавливается в исследовании зрительской аудитории. Театральное искусство - это именно диалог со зрителем. И творцы - режиссеры, художники, хореографы - всегда в поиске этих новых инструментов, нового языка, новых пространств. И в этом смысле встреча театра и музея была неизбежна", - отметила Мария Ревякина, генеральный директор фестиваля "Золотая Маска".

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