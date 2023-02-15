В Москве обсудили перспективы импортозамещения

На пресс-конференции собрались ведущие эксперты

О результатах и перспективах импортозамещения говорили сегодня в Москве. На пресс-конференции собрались ведущие эксперты, представители крупных корпораций, малого и среднего бизнеса, передает "ТВ Центр".

На мероприятии отметили, что уже почти 10 лет Россия находится в условиях санкционного давления. И экономика нашей страны успешно противостоит постоянному усилению ограничений. С 2014 года позитивную динамику импортозамещения отмечают в большинстве отраслей промышленности.

"В качестве успешных кейсов импортозамещения мы выделяем прежде всего АПК. Причем мы здесь рассматриваем не ситуацию, когда и что стали у нас производить, а более сложную. Когда что-то у нас стали производить - и это что-то обладает сравнительными конкурентными преимуществами и становится заметным в экспорте российском", - сказал Юрий Симачев, директор по экономической политике НИУ ВШЭ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"