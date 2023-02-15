Лавров раскрыл детали новой концепции внешней политики России

Попытки изолировать Россию провалились

В обновленной концепции внешней политики России речь пойдет о необходимости остановить монополию Запада на определение рамок международной жизни. Об этом в среду, 15 февраля, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что эти рамки должны устанавливаться не в эгоистических интересах Запада, а на справедливо универсальной основе баланса интересов, как того требует устав ООН, закрепивший принцип суверенного равенства всех государств.

Министр напомнил, что России пытаются мешать, стремятся отбросить ее на десятилетия назад, или вообще сорвать развитие страны под лозунгами деколонизации и "подготовки к распаду России". При этом "англосаксы и беспрекословно подчинившийся им остальной коллективный Запад" хотят любой ценой навязать свой диктат в мировых делах.

Однако попытки изолировать Россию провалились, на Западе это вынуждены признать, заявил Лавров. Он добавил, что "утвержденный президентом внешнеполитический курс на твердое отстаивание национальных интересов и одновременно открытости для широкого, равноправного, международного сотрудничества доказывает свою эффективность", сообщает РИА Новости.

Ранее Сергей Лавров сообщал, что в концепции внешней политики России отразят создание условий для развития страны. Он отмечал, что на дипломатах лежит ответственность "за претворение тех решений, которое принимает руководство страны на внешнеполитическом направлении — прежде всего, для формирования благоприятной внешней среды для обеспечения динамичного внутреннего развития России".

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