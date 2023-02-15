Совбез ООН может обсудить ЧП на "Северных потоках"

На созыве Совбеза настаивает Россия

Россия обратилась в Организацию Объединенных Наций для вынесения на обсуждение взрывов на газопроводах системы "Северный поток". Об этом в среду, 15 февраля, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава МИД уточнил, что российская делегация готовит специальное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное диверсии на "Северных потоках", на котором намерена "требовать найти какую-то форму расследования".

Лавров напомнил, что генеральный секретарь ООН через своего официального представителя уже заявлял, что у организации нет полномочий и мандата осуществлять такие расследования, однако "при всем уважении, мы с такой позицией не согласны", сообщает РИА Новости.

14 февраля сообщалось, что комитет по международным делам внес в Госдуму проект обращения к ООН по расследованию взрывов на "Северных потоках". Депутаты призывают инициировать расследование данного акта международного терроризма, дать правовую оценку этой чудовищной диверсии и привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей этого преступления, поставившего под угрозу безопасность Евразии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"