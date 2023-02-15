Собянин: московские терапевты поставили 9 млн диагнозов с помощью нейросетей

Благодаря ИИ в среднем в 10 раз сократилось время на назначение дополнительных исследований и консультаций для подтверждения диагноза

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о расширении использования искусственного интеллекта при диагностике заболеваний в столице.

"В поликлиниках работает система поддержки принятия врачебных решений. С ее помощью врачи уже поставили больше 9 млн предварительных диагнозов", - написал градоначальник в Telegram.

Как уточнил мэр, сегодня технологии компьютерного зрения выявляют патологии по 19 направлениям лучевых исследований.

"А к концу года планируем открыть новые направления для разработчиков - всего станет больше 50. Буквально на днях с помощью ИИ стали распознавать сколиоз позвоночника на рентгене", - добавил Собянин.

Все эти цифровые решения будут доступны для столичного здравоохранения, напомнил глава города. В общей сложности нейросети помогли врачам проанализировать больше 8,5 млн снимков лучевых исследований.

"Наши ученые разработали требования к умным алгоритмам и внедрили методику тестирования нейросетей. Теперь умные алгоритмы в режиме реального времени выявляют патологии различных заболеваний", - подчеркнул Собянин, указав также, что благодаря ИИ в среднем в 10 раз сократилось время на назначение дополнительных исследований и консультаций для подтверждения диагноза.

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