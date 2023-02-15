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ФСБ сообщила о задержании украинца, причастного к диверсиям на МЖД

13:58
  • среда
  • 15 февраля 2023

Диверсант был завербован сотрудниками СБУ на территории Польши

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали гражданина Украины 1977 года рождения, причастного к совершению двух диверсионных акций на объектах инфраструктуры Московской железной дороги по заданию СБУ.
В Ростове-на-Дону задержан участник полка "Азов"

"Диверсант был завербован сотрудниками СБУ на территории Польши в г. Быдгощ при непосредственном участии польских специальных служб, а его проверка и подготовка перед заброской в Россию проводилась в г. Риге совместно с сотрудниками спецслужб Латвийской Республики", - уточнили в ЦОС ФСБ.

Там добавили, что задержанный в ночное время поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки Московской железной дороги.

"У диверсанта изъяты средства связи и электронные носители информации, содержащие фото и видеоотчеты, а также переписка с сотрудником СБУ", - указали в ЦОС ФСБ.

Возбуждено уголовного дело по статье о диверсии.

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