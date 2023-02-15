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Около ста фигурантов включат в новый пакет санкций ЕС против России

14:20
  • среда
  • 15 февраля 2023

Брюссель готовит уже десятый пакет ограничительных мер

В новый санкционный список Евросоюза в отношении России предлагается включить около сотни физических и юридических лиц. Такое заявление в среду, 15 февраля, сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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Глава евродипломатии уточнил, что сам выступил с такой инициативой во время проработки очередного, десятого, пакета антироссийских санкций Евросоюза.

Боррель не стал уточнять, о каких именно людях и компаниях идет речь, тогда как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рестрикции затронут "пропагандистов", политиков и военных, сообщает РИА Новости.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрабатываемые Евросоюзом очередные санкции против России будут направлены в том числе против российских военных и журналистов. При этом глава Еврокомиссии не стала уточнять, кто именно из россиян может попасть в черный список ЕС.

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Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
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