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В Подмосковье задержали торговца наркотиками

15:11
  • среда
  • 15 февраля 2023

Было изъято более 50 килограммов героина

В Подмосковье полицейские задержали предпринимателя, который промышлял продажей наркотиков, передает "ТВ Центр".

В его квартире в Лосино-Петровском городском округе было изъято более 50 килограммов героина и 5 килограммов гашиша. Это около 80 тысяч разовых доз. Общая стоимость которых на черном рынке составляет 150 миллионов рублей.

Сильнодействующие вещества были упакованы в картон и спрятаны повсюду: в детских кроватках, на кухне, на балконе. А распространяли наркотики по всей области через тайники и закладки.

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Изъятые наркотики
Изъятые наркотики
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