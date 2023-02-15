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МИД России анонсировал безвизовый режим с 11 странами

14:37
  • среда
  • 15 февраля 2023

В отношении еще ряда государств хотят ввести облегченный порядок оформления виз

Россия планирует ввести безвизовый режим с 11 странами, а еще с шестью государствами — установить облегченный порядок оформления виз. Об этом в среду, 15 февраля, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
МИД объяснил нежелание России ужесточать визовый режим для иностранцев

Глава МИД уточнил, что "облегченные условия, совсем простые" предполагается ввести в том числе с Индией и Индонезией, "если я не ошибаюсь".

Также Лавров напомнил, что в работе находится снятие ограничений на выдачу электронных виз примерно по 70 странам, за исключением недружественных, которые прекратили выдавать визы россиянам в упрощенном порядке, сообщает ТАСС.

В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подумать над возобновлением действия электронной визы для жителей стран, не включенных в перечень недружественных, а также подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранных граждан без соблюдения принципа взаимности.

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