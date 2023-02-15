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Швейцария выступила против конфискации частных российских активов

15:20
  • среда
  • 15 февраля 2023

Другие страны Запада активно работают в этом направлении

Конфискация частных российских активов противоречила бы конституции Швейцарии и действующему правовому порядку. Такое заявление в среду, 15 февраля, обнародовало Министерство юстиции и полиции европейского государства.
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В ведомстве пояснили, что на фоне международных предложений об использовании замороженных российских активов для восстановления Украины Федеральный совет (правительство Швейцарии) обратился за официальным разъяснением правовой основы для любых подобных действий.

Рабочая группа под руководством Минюста пришла к выводу, что конфискация частных российских активов подорвет федеральную конституцию и существующий правовой порядок, сообщает ТАСС.

Ранее в МИД России заявили, что попытки посягательства на российское имущество и активы другими государствами будут расцениваться как грабеж и не останутся без соответствующего ответа. В ведомстве подчеркнули, что аргументы Запада о "правомерности" конфискации российских активов не выдерживают критики, поскольку "нет законного способа отнимать у других что-либо и присваивать себе".

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