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ВС России ликвидировали восемь украинских диверсионных групп

15:01
  • среда
  • 15 февраля 2023

Россия продолжает спецоперацию

В Луганской Народной Республике российские военные за сутки уничтожили восемь разведывательно-диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 15 февраля, рассказали в Министерстве обороны России.
Названы имена новых героев спецоперации

На купянском направлении нанесено поражение скоплению живой силы и техники 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны. Потери противника за сутки там составили до 100 человек убитыми и ранеными.

В Харьковской области ликвидирован склад боеприпасов ВСУ.

На краснолиманском направлении уничтожено до 65 украинских военных и военная техника, включая две гаубицы "Гвоздика" и установку РСЗО" Град".

На донецком направлении уничтожено до 190 военнослужащих ВСУ, гаубица "Мста-Б", артиллерийская система М777 производства США и другая военная техника.

На южнодонецком и запорожском направлениях потери ВСУ превысили 60 человек.

Кроме того, российские средства ПВО сбили восемь реактивных снарядов HIMARS и уничтожили 11 беспилотников противника.

Ранее в Минобороны рассказали, что в зоне спецоперации расчеты РСЗО "Град" Западного военного округа успешно уничтожают замаскированные оборонительные сооружения, пункты управления и бронетехнику украинских националистов. Координаты целей на командный пункт артиллерии поступают от беспилотников.

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