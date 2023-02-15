Путин по видеосвязи открыл новые объекты здравоохранения

Президент высказался о модернизации первичного звена здравоохранения

Сразу в нескольких российских регионах - в Липецкой, Белгородской, Запорожской, Саратовской областях, в Красноярском крае и Кабардино-Балкарии - ввели в строй новые поликлиники и медицинские центры. Старт работе по видеосвязи дал Владимир Путин.

Президент особо отметил, как идет восстановление системы здравоохранения в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. В целом же по стране, по словам Владимира Путина, предстоит еще многое сделать для повышения доступности и качества медицинской помощи как в крупных федеральных медицинских центрах, так и в районных поликлиниках.

Для этого сейчас реализуется национальный проект "Здравоохранение", а с 2021-го года запущены региональные программы модернизации первичного звена. Именно за счёт этих ресурсов и построена часть открываемых сегодня объектов.

"Всего за прошедшие два года этими программами были охвачены более десяти тысяч объектов первичного звена здравоохранения, были отремонтированы здания больниц, поликлиник, возведены новые корпуса, закуплена техника, оборудование и автотранспорт. В текущем году работа по программам модернизации будет, безусловно, продолжена, и здесь хочу напомнить про возможность их опережающего финансирования в рамках бюджетных лимитов на 2024 год", - отметил Путин.

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