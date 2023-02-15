Отчаянный шаг Байдена: новые подробности ЧП на "Северных потоках"

Сеймур Хёрш анонсировал продолжение своих разоблачений

Совет Федерации предложит МИДу провести международное расследование по терактам на газопроводах "Северный поток" с учетом данных, изложенных американским журналистом Сеймуром Хёршем. Такое решение палата приняла сегодня. Глава нашего внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в свою очередь сообщил, что Москва готовит специальное заседание Совбеза ООН по вопросу о взрывах в Балтийском море.

Как бы глубоко под толщей Балтийского моря не скрывались затонувшие доказательства теракта на "Северный потоках", настоящая правда продолжает находить возможность всплывать на поверхность. Афтершоки после сенсационного расследования американского журналиста-расследователя Сеймура Хёрша продолжают сотрясать медийное пространство.

Новую информацию вокруг российских газопроводов журналист обнародовал в беседе с сотрудниками немецкой газеты Berliner Zeitung. Оказывается, Вашингтон планировал диверсии на два месяца раньше - по срокам администрация Байдена ориентировалась на июнь 2022 года. Большой взрыв поставил бы жирную точку в учениях НАТО, которые как раз проводились в то время в той местности. Однако в самый последний момент, когда специальные люди уже готовы были активировать таймер на бомбе, президент США сдал назад:

"Они должны были взорвать бомбы ближе к концу учений. Но в последний момент Белый дом занервничал. Президент сказал, что боится это делать. Он передумал и издал новый приказ, дающий возможность в любой момент взорвать заложенные бомбы дистанционно. Однако было опасение, что если бомбы пролежат в воде слишком долго, они просто не сработают. Собственно, как в итоге и произошло с двумя из них".

В итоге, из восьми заложенных бомб свою миссию выполнили лишь шесть - остальные вышли из строя. Впрочем, даже такой неприятный для администрации президента США казус нанёс большой урон газовой ветке. Главный вопрос, который волнует здравомыслящих людей - зачем Байден в целом пошёл на такой отчаянный шаг. Ответы есть у Хёрша. По мнению журналиста, конфликт на Украине пошёл совсем не по тому пути, который был в головах у американского истеблишмента. Поэтому Байден пошёл на отчаянный шаг: он готов был, чтобы в Германии замёрзли люди и не пережили зиму, нежели перестали поддерживать киевский режим. Готов был и на "политический кошмар", который обязательно наступит после.

"Все, что я могу сказать, так это то, что Байден думал, что газ может использоваться как оружие. Пока Россия продавала такое количество газа, им казалось, что она может воспользоваться им как оружием. Это был колоссальный источник дешевого газа для Европы, для таких немецких промышленных локомотивов как Mercedes и для их химического гиганта BASF. Они потребляли огромное количество газа, и это пугало. Байден хотел этой войны на Украине", - заявил Херш.

Впрочем, вместе с этим Байден боялся, что если Германия поймёт о причастности США к теракту на "Северных потоках", то это подтолкнёт её в объятия к России. Допустить, чтобы Берлин обиделся на своих партнёров, отказался от санкций в отношении Москвы и перекрыл вентиль военной и финансовой помощи Киеву, допустить не могли. Поэтому и пытались всех собак повесить на Россию – мол, она виновата сама и сама взорвала свои же газопроводы. Россию при этом целенаправленно не допускали к расследованию. Сейчас, когда всплыли подробности, кто на самом деле отдавал приказ, Германия так же продолжает красноречиво молчать. С России косвенные обвинения сняты, но вот в сторону США стрелка так и не повернулась.

"Мы обратились в ООН, поставили там этот вопрос, готовим специальное заседание Совета безопасности и будем требовать найти какую-то форму расследования. Правда, генеральный секретарь ООН устами своего официального представителя уже сказал, что у ООН нет полномочий и нет мандата осуществлять такие расследования. При всём уважении, мы с такой позицией не согласны", - отметил глава МИД России Сергей Лавров.

Ещё один весьма важный вопрос: а был ли в курсе подобных махинаций Шольц - пока остаётся в подвешенном состоянии. Оппозиционные немецкие депутаты уверены, что нежелание канцлера высказывать свои предположения по этому делу прямым текстом говорит о том, что тот всё знал заранее и был предупреждён. И даже несмотря на то, что теракт на газопроводах довольно болезненно ударил по экономике Германии, прекратил при этом ставить в неловкое положение самого Олафа Шольца. Ведь тому теперь не нужно лихорадочно продумывать, как отказаться от российского газа.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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