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В НАТО утвердили руководство для ответа на новые угрозы

15:59
  • среда
  • 15 февраля 2023

Об этом рассказал Йенс Столтенберг

Министры обороны государств — членов НАТО утвердили руководство по долгосрочному оборонному планированию для ответа на новые угрозы. Об этом в среду, 15 февраля, рассказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
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Как заявил Столтенберг по результатам встречи в Брюсселе, эта мера была предпринята "для ответа на возрастающие новые угрозы".

Наряду с этим члены Альянса договорились активизировать поддержку оборонного потенциала Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдавии, сообщает РИА Новости.

Ранее источники рассказали, что члены НАТО прорабатывают план действий на тот случай, если Североатлантическому альянсу придется участвовать в нескольких конфликтах одновременно, в том числе за пределами зоны своей ответственности.

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