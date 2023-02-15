Россия денонсировала антикоррупционную конвенцию Совета Европы

Законопроект внес на рассмотрение Госдумы Владимир Путин

Государственная дума на заседании в среду, 15 февраля, денонсировала Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию.

Денонсировать конвенцию и прекратить участие в Группе государств против коррупции (ГРЕКО) предлагалось в силу неприемлемости для России условий, навязываемых Европой.

При этом председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подчеркивал, что Россия остается приверженной своим международным обязательствам по противодействию коррупции, сообщает ТАСС.

17 января президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы. Всего предлагается денонсировать 21 документ.

Еще в 2022 году Россия официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека. В МИД заявили, что недружественные Москве государства ЕС и НАТО злоупотребляют своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы.

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