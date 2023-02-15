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Воздушная тревога объявлена в Киеве и Черкасской области Украины

16:28
  • среда
  • 15 февраля 2023

Также сигналы тревоги звучат в Киевской области

В Киеве и Черкасской области Украины в среду в промежутке с 15:59 по 16:01 объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Ранее 15 февраля воздушная тревога была объявлена в Киевской области.

Ранее СМИ сообщили, что украинским военным придется использовать меньше боеприпасов из-за истощения запасов оружия в странах Запада. Инструкторы НАТО обучают ВСУ тактикам с использованием меньшего количества артиллерийских снарядов.

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