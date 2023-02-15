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В Турции под завалами нашли живыми трех женщин

18:15
  • среда
  • 15 февраля 2023

Прошло уже 10 дней после разрушительного землетрясения

Больше 200 часов под завалами - в Турции спустя 10 дней после разрушительного землетрясения спасатели нашли живыми трёх женщин. Первые кадры спасения в городе Кахраманмараш публикуют местные телеканалы. 

Из-под обломков многоквартирного дома сегодня утром вытащили 77-летнюю Фатиму Гюнгёр. Без воды и еды удалось также выжить и 74-летней Джемеле Кекеч. О своем местонахождении 42-летняя Мелике Имамоглу смогла сообщить сама.

Услышав крики, поисковый отряд удвоил усилия. Груду бетона разбирали около часа. Сначала появилась рука женщины, за которую один из спасателей её держал и успокаивал. Все спасенные были обнаружены в сознании.

Сейчас женщины госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. По последним данным, жертвами катастрофы стали больше 40 тысяч человек. ВОЗ сегодня признала землетрясение в Турции и Сирии крупнейшим стихийным бедствием в Европе за последние 100 лет.

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