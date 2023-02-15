Запад обвинили в минном загрязнении Украины

Запад продолжает замалчивать военные преступления Киева

"Коллективный Запад", который активно подключён к минному загрязнению Украины, подрывает международные усилия в области разминирования, а также наносит своими действиями удар по международному гуманитарному праву. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"При этом он (Запад – прим. ред.) продолжает замалчивать подтверждённые авторитетными неправительственными организациями военные преступления Киева", - приводит слова Гаврилова РИА Новости.

По его словам, Россией в районе проведения СВО организована масштабная работа по освобождению территорий ДНР и ЛНР от взрывоопасных предметов. Однако эта работа осложняется из-за постоянных обстрелов гражданских объектов украинскими националистами.

В среду украинские войска вновь обстреляли населенные пункты ДНР. По Донецку, Иловайску, Макеевке били в том числе из артиллерии натовского калибра и РСЗО HIMARS.

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