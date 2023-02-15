Путин: сегодня наши воины мужественно сражаются с неонацистами

Они защищают Россию

Российские военные сегодня мужественно сражаются с неонацистами, защищая Россию. Об этом заявил Владимир Путин в приветствии участникам торжественного вечера, посвященного Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 34-й годовщине вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

"Важно, что традиции патриотизма, беззаветного служения Родине, верности нерушимому боевому братству бережно передаются из поколения в поколение", - говорится в телеграмме.

Говоря о событиях 1989 года, Путин напомнил, что тысячи наших соотечественников с честью выполняли свой долг, в сложнейших условиях проявляли высочайшие профессиональные и личные качества.

"Прославились стойкостью и отвагой, милосердием и благородством. Навсегда сохранится в наших сердцах память о павших героях, о наших товарищах, которые не вернулись домой", - отметил глава государства.

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