Лавров напомнил, когда началась травля российских СМИ на Западе

Это произошло задолго до СВО

Запад защищает свое информационное пространство от альтернативных точек зрения, борется с любыми проявлениями инакомыслия, вводя цензуру. Об этом заявил в среду глава МИД России Сергей Лавров.

По словам министра, травля российских СМИ в США и Европе началась задолго до спецоперации. "Наших журналистов из СМИ пытаются отменить, навешивая на них ярлыки рупоров Кремля", - приводит слова Лаврова РИА Новости.

Глава МИД России отметил, что линия на "отмену" русскоязычных СМИ грубо нарушает обязательства, которые страны Запада взяли на себя в рамках ОБСЕ.

Лавров также прокомментировал умалчивание Западом расследований журналиста Сеймура Херша. "Сейчас мы наблюдаем тенденцию, точно по Джорджу Оруэллу, в работе западных правительств в их стремлении держать в узде СМИ", - сказал министр.

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