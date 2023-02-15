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Хоккеист Овечкин сообщил о смерти отца

18:16
  • среда
  • 15 февраля 2023

Михаилу Овечкину был 71 год

Умер отец Александра Овечкина. Ему был 71 год. О смерти отца хоккеист сообщил в своих социальных сетях.

"Я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжелое для нас время", - написал Овечкин.

Накануне стало известно, что Александр Овечкин покинул расположение клуба "Вашингтон" по семейным обстоятельствам и улетел из США.

Отец хоккеиста Михаил Овечкин, по данным РЕН, попал в больницу еще 10 января из-за обострившегося хронического заболевания сердца. Во время обследования медики выявили у мужчины злокачественное образование.

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Хоккеист Александр Овечкин
Хоккеист Александр Овечкин
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