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Арестович жестко раскритиковал противников русского языка

18:39
  • среда
  • 15 февраля 2023

Экс-чиновник указал на неспособность устанавливать реальные связи между причиной и следствием

Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович выступил с осуждением людей, которые считают, что "русский язык - язык агрессора". По его мнению, это является признаком "тяжелого психического расстройства".
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"Предписание русскому языку агрессивности к украинской идентичности как самосвойственного признака - неспособность устанавливать реальные связи между причиной и следствием", - цитирует РИА Новости слова Арестовича.

Накануне стало известно, что на Украине петиция с требованием заменить названия "Россия" и "Российская Федерация" на "Московия" и "Московская Федерация" набрала необходимые для ее официального рассмотрения 25 тысяч голосов.

Ранее Арестович заявил, что Украина после окончания конфликта может повторить "корейский сценарий". По его словам, выход из боевых действий "может быть совсем не таким, как это нам казалось полгода назад или месяца три назад".

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