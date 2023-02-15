Символ весны: в московских парках распустилась верба

Покрытые пушком почки заметили в нескольких парках столицы

В парках Москвы начала распускаться верба. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Покрытые мелким пушком почки специалисты ГПБУ "Мосприрода" заметили в природно-исторических парках "Битцевский лес", "Покровское-Стрешнево" и фаунистическом заказнике "Долгие пруды", - говорится в сообщении.

Считается, что распускающаяся верба означает приближение весны.

Верба - или остролистная ива - включена в надзорный список Красной книги Москвы, она нуждается в постоянном контроле и наблюдении.

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