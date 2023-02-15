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Путин одобрил введение "цифрового паспорта" в России

19:20
  • среда
  • 15 февраля 2023

Указ подготовят до 1 мая

Глава Минцифры России Максут Шадаев в среду рассказал президенту Владимиру Путину о развитии цифровых сервисов в стране. В частности, уже можно получить цифровые права и цифровые полисы ОМС. Кроме того, Минцифры разрабатывает технологию, которая позволит в ряде случаев использовать смартфон вместо паспорта.
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Президент согласился с предложением министерства о разработке до мая указа, который регламентирует использование "цифрового паспорта" в России, передает РИА Новости.

"Конечно, вот такие сервисы они в высшей степени востребованы. И нужно просто ускорить их внедрение", - сказал Путин.

В начале года Минцифры запустило на портале Государственных услуг сервис по оформлению электронного полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Оформить цифровой полис можно и детям, для этого потребуются только данные свидетельства о рождении.

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