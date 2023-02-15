Зеленский присвоил бригаде ВСУ нацистское наименование

В ВОВ "Эдельвейс" воевал против Красной армии

Последние данные о ходе спецоперации в Донбассе. Российские войска при поддержке артиллерии продолжают активное наступление на донецком направлении. Националисты несут большие потери в живой силе и технике. 8 диверсионно-разведывательных групп противника ликвидированы на территории Харьковской области и ЛНР.

Артиллерия, в том числе реактивная, находясь в тылу, поддерживает наступление российских подразделений. Сообщается, что на так называемом купянском направлении наши войска заняли населённый пункт Лиман Первый. Проводится зачистка соседней Синьковки. То есть подходят к Купянску с востока и севера. Движется на запад линия Сватово-Кременная.

Плотный огневой контакт. До противника буквально несколько десятков метров. Украинские подразделения, выбитые со своих оборудованных позиций, пытались безуспешно контратаковать.

Российские войска берут в клещи Угледар. Сообщается об уличных боях на юго-востоке города. Танки работают с так называемых закрытых позиций. Наведение на цель и корректировка осуществляется с воздуха.

Согласно данным Минобороны, активные боевые действия ведутся и возле Червоной Дибровы и Стельмаховки в ЛНР. В окрестностях Донецка. На херсонском направлении, в основном, контрбатарейная борьба.

Президент Украины присвоил десятой горно-штурмовой бригаде ВСУ наименование "Эдельвейс". К слову сказать, солдаты этого подразделения носили соответствующие нашивки с 2015 года. Но видимо именно сейчас, когда Берлин даёт Киеву танки, пришло время для официального признания.

Аналогичное название носила 1-я горнопехотная дивизия вооруженных сил нацистской Германии. В Великую Отечественную "Эдельвейс" воевал против Красной армии на Северном Кавказе, в Донбассе и под Харьковом.

Реакция немецких политиков на жест Зеленского неизвестна. Фашисты из этой дивизии ещё осуществляли депортацию евреев в польские лагеря смерти и казнили военнопленных в Греции и Албании. Это самые известные их преступления.

Судя по всему, об этом украинский президент даже не задумывался. Ранее Владимир Зеленский опубликовал фотографию украинского солдата с нашивкой, стилизованной под эмблему танковой дивизии СС "Мёртвая голова". Когда с критикой обрушились интернет-пользователи, снимок не удалили.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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