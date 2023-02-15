Путин: в России большие планы по развитию здравоохранения

Президент в среду принял участие в открытии новых объектов здравоохранения в ряде регионов

Сразу в нескольких российских ввели в строй новые поликлиники и медицинские центры. Старт работе по видеосвязи дал Владимир Путин.

Уже завтра новые медицинские учреждения начнут принимать первых пациентов. В том числе жителей Запорожской области. Там, отметил Владимир Путин, продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и социальной сферы. Многое делается и в других регионах: в рамках нацпроекта в стране запущены программы модернизации первичного звена здравоохранения.

"Именно за счет этих ресурсов построена часть открываемых сегодня объектов. Всего за прошедшие 2 года этими программами были охвачены более 10 тысяч объектов первичного звена здравоохранения. Были отремонтированы здания больниц, поликлиник, отстроены новые корпуса, закуплена техника, оборудование и автотранспорт. В текущем году работа по программам модернизации будет, безусловно, продолжена, и здесь хочу напомнить про возможность их опережающего финансирования в рамках бюджетных лимитов на 2024 год", - заявил Путин.

Это позволит сделать медицину еще более доступной и качественной для миллионов людей, независимо от места проживания. И речь не только о материально-технической базе. Важно не просто обеспечить больницы современным оборудованием, но и продолжать подготовку высококвалифицированных кадров.

В числе лидеров - медицинские учреждения Белгородской и Тюменской областей, Татарстана и Башкортостана, а также Чеченской республики. На помощь врачам приходят современные информационные технологии. Они позволяют снизить объем бумажной работы и помогают в постановке диагнозов. О цифровизации медицины говорил министр здравоохранения. Кроме того, Михаил Мурашко рассказал, что уже сделано за последние годы и что еще предстоит:

"На сегодня благодаря реализации национального проекта населению стали доступны и отреконструированы более 3600 объектов. И 3500 из них - это первичное звено - самая востребованная часть медицинской службы".

Всего же программа модернизации охватила 50 миллионов человек. И это, если говорить только о пациентах. Благодаря федеральной поддержке работники первичного звена здравоохранения начали получать специальные выплаты. Зарплата же высокопрофильных специалистов тоже заметно выросла. Конкретные цифры назвал Сергей Шинкарев - руководитель онкодиспансера, который сегодня открыли в Липецке.

Путин: И сколько коллектив у вас?

Шинкарёв: 937 человек. У нас очень высокая укомплектованность: средних медработников – практически 100 процентов, врачей – 99 процентов.

- Средняя зарплата какая у врача?

- У врача средняя зарплата очень высокая, 110 тысяч рублей. Для нас – очень хорошая.

- Да, понимаю.

В два раза увеличилась площадь детской поликлиники в столице Кабардино-Балкарии. Благодаря программе модернизации медучреждение приросло тремя этажами. На втором появился дневной стационар, на третьем - операционный блок. В Белгородской окружной больнице открылся новый инфекционный центр. В условиях пандемии медучреждение сможет принять до 330 пациентов.

В Запорожской области заработала крупнейшая городская амбулатория. В регионе все еще остаются проблемы с транспортной доступностью. Владимир Путин поручил в ближайшее время решить вопрос. Новые медицинские объекты сегодня получили также жители Саратова и Красноярского края. И это только промежуточные итоги реализации нацпроекта "Здравоохранение".

"Планы по развитию здравоохранения в стране у нас большие. И несмотря на те сложности, которые нам пытаются создать извне, мы не только их все реализуем. А, более того, у нас есть все возможности реализовать эти планы досрочно, с опережением графика. В том числе по наиболее чувствительным направлениям, таким как развитие первичного звена здравоохранения. Вопрос не в наличии или отсутствии источников средств, они у нас есть, а в организации нашей совместной работы", - заявил Путин.

В 2023 году Министерство здравоохранения планирует открыть еще 1200 объектов по всей стране. Большая часть - фельдшерско-акушерские пункты на селе, оснащенные современным цифровым оборудованием. Кроме того, достраиваются новые онкодиспансеры, детские больницы и реабилитационные центры. Чтобы завершить эти работы в срок, отметил в конце встречи президент, важно и дальше действовать ответственно и сообща.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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