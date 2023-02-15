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Нечаев рассказал Путину о поддержке молодых предпринимателей в новых регионах

21:06
  • среда
  • 15 февраля 2023

Президент провел встречу с лидером "Новых людей"

Владимир Путин в преддверии оглашения Послания Федеральному Собранию продолжает консультации с лидерами думских фракций. И сегодня глава государства провёл встречу с руководителем партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым.
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В ходе встречи обсудили внешнее давление недружественных стран и технологический суверенитет России, который позволит во многих сферах экономики иметь превосходство.

Кроме того, говорили о работе предприятий, которые задействованы на обеспечение нужд бойцов, находящихся в СВО. Алексей Нечаев рассказал президенту, что партия плодотворно сотрудничает с правительством и коллегами из нижней палаты. За прошлый год было рассмотрено порядка 70 инициатив партии и более 30 удалось уже реализовать. Сейчас "Новые люди" помогают молодым предпринимателям в том числе и в новых регионах открыть своё дело, отмечает "ТВ Центр".

"Я вам рассказывал о новом проекте для молодёжи, который получил название -  "Я в деле". Это проект развития молодежного предпринимательства. Мы планируем открыть программу в этом году и в новых регионах. Как ни странно, Донецк, Луганск – территории, где большой предпринимательский бум. Не только активисты мне это говорят, но и Денис Владимирович Пушилин тоже при встрече это подтвердил", - заявил Алексей Нечаев.

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