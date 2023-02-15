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Россия запросила на 22 февраля заседание Совбеза ООН по "Северным потокам"

19:55
  • среда
  • 15 февраля 2023

Москва призывает инициировать расследование данного акта международного терроризма

Россия запросила на 22 февраля заседание Совета Безопасности ООН в связи с ЧП на газопроводах "Северный поток". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампостпреда России при всемирной организации Дмитрия Полянского.
Отчаянный шаг Байдена: новые подробности ЧП на "Северных потоках"

Накануне в Госдуму внесли проект обращения к ООН по расследованию взрывов на "Северных потоках". Депутаты призывают инициировать расследование данного акта международного терроризма и дать правовую оценку этой чудовищной диверсии.

Ранее американский журналист Сеймур Хёрш сообщил, что в июне 2022 года водолазы ВМС США, действуя под прикрытием учений НАТО Baltops, заложили дистанционно активируемые взрывные устройства, которые три месяца спустя уничтожили три из четырех трубопроводов системы "Северный поток".

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