Над Киевом заметили шесть неопознанных летающих шаров

Большую часть из них сбила система ПВО

Над Киевом были обнаружены шары, которые перемещались под действием ветра. Часть из них сбила система ПВО. Тип и оборудование данных объектов будут определены после их анализа.

"Объекты могли нести уголковые отражатели и определенное разведоборудование", - приводит РИА Новости сообщение городской военной администрации.

Представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что шары с радиолокационными уголковыми отражателями запускают в качестве ложных целей для истощения и отвлечения ПВО.

Напомним, в течение нескольких дней над США летал шар, который американские военные идентифицировали как китайский аэростат. Спустя несколько было принято решение его сбить. Впоследствии военные США засекли другой аэростат над Аляской.

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