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Над Киевом заметили шесть неопознанных летающих шаров

20:31
  • среда
  • 15 февраля 2023

Большую часть из них сбила система ПВО

Над Киевом были обнаружены шары, которые перемещались под действием ветра. Часть из них сбила система ПВО. Тип и оборудование данных объектов будут определены после их анализа.
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"Объекты могли нести уголковые отражатели и определенное разведоборудование", - приводит РИА Новости сообщение городской военной администрации.

Представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что шары с радиолокационными уголковыми отражателями запускают в качестве ложных целей для истощения и отвлечения ПВО.

Напомним, в течение нескольких дней над США летал шар, который американские военные идентифицировали как китайский аэростат. Спустя несколько было принято решение его сбить. Впоследствии военные США засекли другой аэростат над Аляской.

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