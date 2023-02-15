Появились новые данные о летящем к Земле астероиде

Его характеризуют как потенциально опасный

В ночь на четверг мимо нашей планеты пролетит крупный астероид 199145, его диаметр составляет 800 метров. Об этом РИА Новости рассказал руководитель Астрофизической оптической обсерватории КубГУ Александр Иванов.

Небесное тело пройдет от Земли на расстоянии 4,5 миллиона километров. "Астероид пролетит с довольно приличной скоростью 24 километров в секунду. Объект уникальный, не так часто пролетают камни размером в 800 метров", - отметил специалист.

По словам Иванова, предварительно, в ближайшие четыре-пять лет астероид не опасен для планеты. "Несмотря на то, что его характеризуют как потенциально опасный, объект достаточно изучен", - рассказал руководитель Астрофизической оптической обсерватории.

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