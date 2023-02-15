Землетрясение произошло у берегов Филиппин

Данных о разрушениях нет

В центральной части Филиппин недалеко от острова Лусон зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Геологической службы США.

Очаг толчков залегал на глубине 20 километров. Эпицентр землетрясения располагался в более чем 10 километрах от населенного пункта Миага. На текущий момент нет данных о разрушениях и пострадавших.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции и Сирии в ночь на 6 февраля. За ним последовала серия эхо-толчков. Число жертв землетрясения в Турции уже превысило 35 тысяч человек.

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