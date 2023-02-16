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Эксперт: НАТО не хочет и не может воевать с Россией

09:01
  • четверг
  • 16 февраля 2023

При этом альянс никогда не отказывал себе в участии в боевых действиях

Долгие споры о поставках оружия Киеву - это признак разногласий в НАТО или игра, цель которой - сбить общественный протест? Действительно ли страны Запада хотят через поставки избавиться от устаревшей техники?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачёв.

"Натовцы никогда не отказывали себе в участии в боевых действиях. Давайте вспомним хотя бы нападение НАТО на Ливию 12 лет назад. Неприкрытая агрессия, совершенная за пределами ответственности альянса. Что касается Украины: мы прекрасно понимаем, что если бы не ядерное оружие, Россия и НАТО давно находились бы в состоянии открытого вооруженного противостояния. И сейчас наши западные соседи исходят из того, что они вроде бы должны воевать с Россией, но при этом не хотят и не могут этого делать", - отметил эксперт.

Полный комментарий Тимофея Бордачёва смотрите в видео

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