Отщебетала птица золотая: Маск назначил главой Twitter собаку

Может, и на место Байдена пора усесться псу?

Отщебетала птица золотая - настало время собачьей радости. В Твиттере, который надежно заблокирован в России, случились перемены. С тех пор как его купил Илон Маск, много потрясений пережила эта соцсеть, которую в вольном переводе можно назвать "трещалкой". И вот знакомьтесь - новый глава компании: пес.

Это вполне серьезно. Маск действительно назначил гендиректором собаку породы сиба-ину по кличке Флоки. Пояснив, что Флоки прекрасно разбирается в цифрах и у него свой стиль. Время покажет, насколько он лучше, чем "тот другой парень". Это камень в огород бывшего гендиректора Джека Дорси, при котором, как выяснилось, в Твиттере процветала цензура. Белый Дом давал независимой соцсети прямые указания, какие материалы блокировать, когда разгорелся скандал с сыном Байдена Хантером, который развлекался запрещенными веществами и предпочитал досуг в компании девушек за деньги.

Хотя что там Твиттер! Социальные сети, могучая сила, прошлым летом в Америке были охвачены идеей посадить собаку вместо Байдена в овальный кабинет. Сатирическое издание "Бабилон Би" вбросило информацию о том, что во время самоизоляции Байдена в разгар пандемии страной управлял его пес Мейджор. Появились даже фейковые заявления пресс-секретаря Белого Дома Карин Жан-Пьер: "Мэйджор проделал фантастическую работу, разрушая страну в отсутствие президента Байдена".

В соцсетях тогда была организована целая кампания, Байдена призывали уступить место Мейджору и позволить ему баллотироваться в качестве кандидата в президенты от демократов в 2024 году.

Что касается Илона Маска, он привык выдавать сенсации. Хотя многие верят, что при его талантах и собака сможет управлять соцсетью.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"