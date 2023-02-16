Минобороны впервые показало боевую работу самоходок "Хоста"

Экипажи круглосуточно уничтожают живую силу, артбатареи, бронированную технику и пункты управления врага

Точные удары по укрепрайонам украинских боевиков нанесли артиллеристы Центрального военного округа. Кадры боевой работы самоходных орудий "Хоста" Минобороны публикует впервые.

Экипажи круглосуточно уничтожают живую силу, артбатареи, бронированную технику и пункты управления врага. После получения координат целей бойцы выдвигаются на огневые позиции.

Боеприпасы применяют в зависимости от задач - в распоряжении самоходки комплект из 40 выстрелов различных типов. Подходят любые снаряды 120-го калибра. Кроме того, орудие может вести огонь как прямой наводкой, так и по навесной траектории.

"Подбираем боеприпасы, подбираем тип взрывателя, где-то можем поработать минами, где достаем, где не достаем - снаряды запускаем. До 13 километров цели поражали", - рассказал командир взвода

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"