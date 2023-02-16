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Бесперебойное снабжение: представлены новые герои СВО

09:23
  • четверг
  • 16 февраля 2023

Капитан Эрик Каркусов с подчиненными доставил горюче-смазочные материалы на передовую

Министерство обороны России представило новых героев спецоперации по защите Донбасса.

Капитан Эрик Каркусов с подчиненными доставил горюче-смазочные материалы на передовую. Во время заправки российской техники диверсанты ВСУ попытались атаковать наши позиции. Завязался бой, однако Эрик сумел организовать вывоз техники в безопасный район и избежать потерь среди личного состава мотострелков.

Майор Артемий Репкин, начальник службы ГСМ бригады, следуя с тыловой колонной, подвергся нападению радикалов. Он оперативно выстроил оборону. И хотя силы были неравны, нашим бойцам удалось уничтожить минометный расчет и группу националистов. Бесперебойное снабжение российских частей на передовой нарушено не было.

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