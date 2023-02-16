ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В штате Алабама разбился военный вертолет

09:31
  • четверг
  • 16 февраля 2023

Погибли все, кто был на борту

В США разбился военный вертолет. По разным данным, на борту находились от двух до шести человек, все они погибли, сообщает "ТВ Центр".

Инцидент произошел в штате Алабама. "Черный ястреб" рухнул прямо на шоссе, по чистой случайности не задев проезжающие автомобили. В результате крушения машина загорелась, столб густого черного дыма был виден издалека.

Прибывшие на место пожарные оперативно потушили огонь. Причина аварии пока неизвестна. В районе падения вертолета работают все экстренные службы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Место крушения военного вертолета
Место крушения военного вертолета
Место крушения военного вертолета
Место крушения военного вертолета
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.