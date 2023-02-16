В штате Алабама разбился военный вертолет

Погибли все, кто был на борту
В США разбился военный вертолет. По разным данным, на борту находились от двух до шести человек, все они погибли, сообщает "ТВ Центр".
Инцидент произошел в штате Алабама. "Черный ястреб" рухнул прямо на шоссе, по чистой случайности не задев проезжающие автомобили. В результате крушения машина загорелась, столб густого черного дыма был виден издалека.
Прибывшие на место пожарные оперативно потушили огонь. Причина аварии пока неизвестна. В районе падения вертолета работают все экстренные службы.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"