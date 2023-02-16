Жертвами схода лавин в Таджикистане стали 15 человек

Ущерб от ЧП еще предстоит оценить

В Таджикистане сходы мощных лавин стали причиной гибели как минимум 15 человек, более 30 пострадали, передает "ТВ Центр".

Поисково-спасательные операции идут в круглосуточном режиме сразу в нескольких горных районах страны. Наиболее сложная ситуация - в Хороге. В городе и окрестностях под многометровым слоем снега оказались десятки жилых домов, некоторые из них полностью разрушены. Там еще могут находиться люди.

В настоящий момент закрыта трасса, которая связывает Душанбе с севером страны. На одном из участков под завалами оказались четыре легковых автомобиля. Водители и пассажиры спасены. Лавиноопасность в районе сохраняется. Власти распорядились предоставить помощь семьям погибших и пострадавшим. Ущерб от ЧП еще предстоит оценить.

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