Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака

Время планировать путешествия, налаживать отношения, изобретать и зарабатывать

Овны

День будет особенно удачен для представителей знака, зарабатывающих через интернет. Остальным тоже стоит поискать в сети клиентов, покупателей или хороший товар.

Тельцы

Звезды рекомендуют вам сегодня планировать путешествия, искать зарубежных партнеров. Не бойтесь осваивать совершенно новые сферы или идти учиться.

Близнецы

Вы можете определиться с источником пассивного дохода или узнать о полагающихся вам пособиях. Изучайте эту тему, консультируйтесь, не упускайте возможности.

Раки

Прекрасный день, когда вам легко чувствовать и понимать собеседников. Сегодня хорошо налаживать отношения с партнером, ребенком, коллегой или другом.

Львы

Пришло время реализовать амбициозные планы на работе или в бизнесе. Это удачный день для тех, кто готов экспериментировать, менять работу, что-то изобретать.

Девы

Вас порадует выигрыш в лотерею или возврат долга, о котором вы уже забыли. Представителей творческих профессий ждет вдохновение, а родителей - гордость за детей.

Весы

Удача улыбнется представителям знака, которые мечтают о новом жилье или ремонте. Звезды помогут тем, кто готов переходить от слов к делам, от мыслей - к конкретным действиям.

Скорпионы

Возможны спонтанные поездки или срочные командировки. Не исключено, что где-то вдали от дома вы встретите новую любовь или найдете партнера в свой бизнес.

Стрельцы

Хороший день для заработков, поиска работы, заключения договоров. Предприниматели, рожденные под этим знаком, придумают новую услугу или товар, и это будет востребовано.

Козероги

Луна в вашем знаке, подружившись с Ураном, может подталкивать к экстравагантным поступкам. Постарайтесь все же не менять сегодня цвет волос или спутника жизни!

Водолеи

Незавершенные дела могут тянуть из вас энергию и расстраивать. Проверьте, нет ли у вас неисполненных обещаний - с ними нужно разобраться.

Рыбы

Друзья, партнеры и супруги сегодня будут играть важную роль. Спрашивайте у них совета, ищите поддержки, тогда ваши дела стремительно пойдут в гору.

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