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Посольство России призвало США доказать непричастность к подрыву "Северных потоков"

08:21
  • четверг
  • 16 февраля 2023

Россия не позволит США замалчивать ситуацию

Российская сторона не позволит Соединенным Штатам умалчивать ситуацию с атакой на "Северные потоки". Такое заявление в четверг, 16 февраля, сделало посольство России в США.

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По словам пресс-секретаря дипведомства Игоря Гиренко, речь идет о подрыве критической энергоинфраструктуры, "особенно с учетом того, что ничего не известно об оставшихся, видимо, на морском дне нескольких неразорвавшихся зарядах".

В посольстве указали, что квалифицируют инцидент как акт международного терроризма, требующий всестороннего и независимого расследования. Гиренко также предложил властям Штатов перейти от обвинений в адрес Москвы к делу, чтобы "хотя бы попытаться доказать собственную непричастность" к произошедшему, сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

14 февраля сообщалось, что комитет по международным делам внес в Госдуму проект обращения к ООН по расследованию взрывов на "Северных потоках". Депутаты призывают инициировать расследование данного акта международного терроризма, дать правовую оценку этой чудовищной диверсии и привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей этого преступления, поставившего под угрозу безопасность Евразии.

После этого российская делегация запросила на 22 февраля заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить диверсию на "Северных потоках".

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