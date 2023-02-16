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Politico: Блинкен заявил о нежелании США подталкивать Украину к захвату Крыма

08:39
  • четверг
  • 16 февраля 2023

В Вашингтоне понимают, что это было бы пересечением "красной линии"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил в том, что американские власти не побуждают активным образом Украину вернуть Крым. Об этом в среду, 15 февраля, пишет Politico со ссылкой на лиц, знакомых с заявлением Блинкена.
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По данным газеты, Блинкена спросили, готовы ли США помочь Украине реализовать цель по захвату Крыма. В ответ политик заявил, что попытка Киева установить контроль над полуостровом станет "красной линией" для президента России Владимира Путина.

Это способно привести к более масштабному ответу со стороны Москвы, предупредил госсекретарь, поэтому "США не побуждают активным образом Украину вернуть себе Крым, но решение принимает только Киев".

В Госдепартаменте указали, что "основное внимание администрации уделяется помощи Украине в продвижении туда, где идет борьба, в основном на востоке". При этом Блинкен дал понять, что "США не считают мудрым шагом усилия по возвращению Крыма в данный момент".

Ранее заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что в случае ударов по Крыму Россия даст жесткий ответ: запылает вся Украина. Никаких переговоров в этом случае не будет, "будут только удары возмездия", подчеркнул российский политик.

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